В Госдуме предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам
Отмечается, что для электросамокатчиков планируют сделать отдельную дорогу или перевести их на велодорожки для безопасности пешеходов.
В Госдуме предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам автора инициативы, самокатчики подвергают опасности не только себя, но и пешеходов, идущих по тротуарам, ведь среди них есть маленькие дети.
Кроме того, с каждым годом увеличивается количество аварий с участием самокатов.
Отмечается, что для электросамокатчиков планируют сделать отдельную дорогу или перевести их на велодорожки для безопасности пешеходов.