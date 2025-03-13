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В Госдуме предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам
Отмечается, что для электросамокатчиков планируют сделать отдельную дорогу или перевести их на велодорожки для безопасности пешеходов.

В Госдуме предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам автора инициативы, самокатчики подвергают опасности не только себя, но и пешеходов, идущих по тротуарам, ведь среди них есть маленькие дети.

Кроме того, с каждым годом увеличивается количество аварий с участием самокатов.

Отмечается, что для электросамокатчиков планируют сделать отдельную дорогу или перевести их на велодорожки для безопасности пешеходов.