Россия и Украина наладили нотную переписку через Белоруссию

Между Россией и Украиной установлен канал нотной переписки по консульским и правовым вопросам. Они проходят через посольства двух стран в Белоруссии. Ранее на Украине заявили о необходимости прямых переговоров с Россией.

Россия и Украина наладили нотную переписку через Белоруссию. Об этом сообщает Life.

По данным издания, между Россией и Украиной установлен канал нотной переписки по консульским и правовым вопросам. Они проходят через посольства двух стран в Белоруссии.

Ранее на Украине заявили о необходимости прямых переговоров с Россией.