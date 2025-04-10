На Украине заявили о необходимости прямых переговоров с Россией

Прямой диалог России и Украины позволит избавиться от издержек, платы посредникам за урегулирование, которая «превращается в сопоставимый со стоимостью войны ущерб».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать прямые переговоры с Россией по урегулированию конфликта, поскольку так можно с большей долей вероятности отстоять интересы Киева. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на украинского депутата Александра Дубинского.

По его словам, прямой диалог России и Украины позволит избавиться от издержек, платы посредникам за урегулирование, которая «превращается в сопоставимый со стоимостью войны ущерб».