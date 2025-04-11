Нидерланды направят Украине €150 млн на системы ПВО

«Атаки России побудили Зеленского на этой неделе призвать к усилению противовоздушной обороны. Поэтому я сейчас объявляю о выделении 150 миллионов евро на противовоздушную оборону (система I-Hawk)», — написал министр обороны королевства Рубен Брекелманс в соцсети Х.