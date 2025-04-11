Нидерланды направят Украине €150 млн на системы ПВО
«Атаки России побудили Зеленского на этой неделе призвать к усилению противовоздушной обороны. Поэтому я сейчас объявляю о выделении 150 миллионов евро на противовоздушную оборону (система I-Hawk)», — написал министр обороны королевства Рубен Брекелманс в соцсети Х.
Нидерланды направят Украине €150 млн на системы противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны королевства Рубена Брекелманса.
«Атаки России побудили Зеленского на этой неделе призвать к усилению противовоздушной обороны. Поэтому я сейчас объявляю о выделении 150 миллионов евро на противовоздушную оборону (система I-Hawk)», — написал он в соцсети Х.