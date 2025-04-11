Крымские пляжи полностью расчистили от мазута

По словам главы республики, незначительные выбросы не повлияют на курортный сезон. Также по информации Роспотребнадзора, кроме Крыма нефтепродуктами не загрязнены Сочи, Геленджик, Туапсе, и Севастополь. Однако в Анапе и Темрюке купаться небезопасно.