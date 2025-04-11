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Крымские пляжи полностью расчистили от мазута
По словам главы республики, незначительные выбросы не повлияют на курортный сезон. Также по информации Роспотребнадзора, кроме Крыма нефтепродуктами не загрязнены Сочи, Геленджик, Туапсе, и Севастополь. Однако в Анапе и Темрюке купаться небезопасно.

Крымские пляжи полностью расчистили от мазута. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, незначительные выбросы не повлияют на курортный сезон.

Также по информации Роспотребнадзора, кроме Крыма нефтепродуктами не загрязнены Сочи, Геленджик, Туапсе, и Севастополь.

Однако в Анапе и Темрюке купаться небезопасно.