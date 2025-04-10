ВСУ снова атаковали объекты российской энергетики
За 9 апреля ВСУ 11 раз атаковали объекты российской энергетики — в ДНР, ЛНР, в Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской и Запорожской областях.
ВСУ снова атаковали объекты российской энергетики. Об этом сообщает Минобороны.
За 9 апреля ВСУ 11 раз атаковали объекты российской энергетики — в ДНР, ЛНР, в Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее ВСУ четыре раза атаковали российские энергообъекты.