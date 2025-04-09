ВСУ четыре раза атаковали российские энергообъекты за сутки
В Курской области из-за двух намеренных обстрелов произошло отключение высоковольтной линии «Курскэнерго».В Запорожской области в результате атаки украинским дроном повреждена ветроэнергетическая установка ветровой электростанции. В Ростовской области после налета БПЛА отключена высоковольтная линия «Ростовэнерго».
ВСУ четыре раза атаковали российские энергообъекты за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В Курской области из-за двух намеренных обстрелов произошло отключение высоковольтной линии «Курскэнерго».
В Запорожской области в результате атаки украинским дроном повреждена ветроэнергетическая установка ветровой электростанции.
В Ростовской области после налета БПЛА отключена высоковольтная линия «Ростовэнерго».