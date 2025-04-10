В Рязанской области разработали единый стандарт по обрезке крон деревьев

Зампред облправительства Рустам Халиков провел рабочую встречу с экспертами. Они обсудили разработанный стандарт по обрезке деревьев. Отмечается, что он включает подходы к омолаживающему и санитарному кронированию. «Отдельное внимание было уделено санитарной обрезке деревьев, расположенных вблизи линий электропередач и инженерных коммуникаций — в документе даны четкие рекомендации по безопасному и корректному проведению таких работ», — говорится в сообщении. Методические материалы направят во все муниципалитеты региона. Пособие описывает, какие методы кронирования допустимы для различных пород деревьев

Рязанские ученые и ландшафтные архитекторы разработали единый стандарт для коммунальных служб региона по методам омолаживающего кронирования деревьев. Об этом 10 апреля сообщили в Telegram-канале «ЖКХИНФО | 62».

Зампред облправительства Рустам Халиков провел рабочую встречу с заведующим кафедрой лесного дела и садоводства РГАТУ им. П. А. Костычева Геннадием Фадькиным и преподавателем вуза Татьяной Лазаревой.

Они обсудили разработанный стандарт по обрезке деревьев. Отмечается, что он включает подходы к омолаживающему и санитарному кронированию.

«Отдельное внимание было уделено санитарной обрезке деревьев, расположенных вблизи линий электропередач и инженерных коммуникаций — в документе даны четкие рекомендации по безопасному и корректному проведению таких работ», — говорится в сообщении.

Методические материалы направят во все муниципалитеты Рязанской области. Пособие описывает, какие методы кронирования допустимы для различных пород деревьев с учетом их физиологических особенностей и способности к восстановлению.

«Документ призван помочь специалистам коммунальных служб выполнять работы грамотно и с учетом природных характеристик насаждений», — заключили в посте.

Напомним, губернатор региона Павел Малков отчитал чиновников на заседании правительства. Он остался недоволен радикальной обрезкой деревьев в Кадоме, соответствующую жалобу ему прислали в соцсетях.

Кроме того, Малков обратился к зампреду правительства Рустаму Халикову и предложил сделать ему памятку, как можно обрезать деревья.