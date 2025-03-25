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Малков отчитал чиновников на заседании правительства
Во вторник, 25 марта, Павел Малков отчитал чиновников на заседании правительства. Губернатор остался недоволен радикальной обрезкой деревьев в Кадоме, соответствующую жалобу ему прислали в соцсетях. «Я фотографии посмотрел и очень хорошо понимаю людей, которые это пишут», — заявил Малков. Глава Кадомского района Александр Кочетков заявил, что опыт такого кронирования проводится в поселке не один год, так сохраняют деревья старше 70 лет, что бы они не причинили вреда прохожим. «Я не поленился, сам в интернете прочитал про обрезку деревьев и со специалистами поговорил. Ваши специалисты ответили, что это омолаживающая обрезка. Вы сами посмотрите в интернете, как выглядит омолаживающая обрезка. Аргумент, что мы так делаем много лет — не аргумент… В Кадоме я вижу пеньки, а не омолаживающую обрезку. Из того, что сейчас получилось — очень долго не получится нормальных деревьев, если вообще получится…», — сказал глава региона. Далее он обратился к зампреду правительства Рустаму Халикову и предложил сделать ему памятку, как можно обрезать деревья. «Я такие пеньки видеть больше не хочу. Что делать с центральной площадью в Кадоме — я теперь не знаю. Вы сами думайте, но у меня на благоустройство другой взгляд», — заключил губернатор.

Во вторник, 25 марта, Павел Малков отчитал чиновников на заседании правительства. Губернатор остался недоволен радикальной обрезкой деревьев в Кадоме, соответствующую жалобу ему прислали в соцсетях.

«Я фотографии посмотрел и очень хорошо понимаю людей, которые это пишут», — заявил Малков.

Глава Кадомского района Александр Кочетков заявил, что опыт такого кронирования проводится в поселке не один год, так сохраняют деревья старше 70 лет, что бы они не причинили вреда прохожим.

«Я не поленился, сам в интернете прочитал про обрезку деревьев и со специалистами поговорил. Ваши специалисты ответили, что это омолаживающая обрезка. Вы сами посмотрите в интернете, как выглядит омолаживающая обрезка. Аргумент, что мы так делаем много лет — не аргумент… В Кадоме я вижу пеньки, а не омолаживающую обрезку. Из того, что сейчас получилось — очень долго не получится нормальных деревьев, если вообще получится…», — сказал глава региона.

Далее он обратился к зампреду правительства Рустаму Халикову и предложил сделать ему памятку, как можно обрезать деревья.

«Я такие пеньки видеть больше не хочу. Что делать с центральной площадью в Кадоме — я теперь не знаю. Вы сами думайте, но у меня на благоустройство другой взгляд», — заключил губернатор.