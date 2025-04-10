В Рязани на улице Щедрина хотят спилить вековой дуб
Отмечается, что насаждение располагается около дома № 11. «Документов на спил не имеется», — написал житель. В пресс-службе мэрии сообщили, что в курсе ситуации, выясняются подробности.
В Рязани на улице Щедрина хотят спилить вековой дуб. Об этом сообщили жители в редакцию РЗН. Инфо.
Отмечается, что насаждение располагается около дома № 11.
«Документов на спил не имеется», — написал житель.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в курсе ситуации, выясняются подробности.