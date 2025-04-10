В России предложили ввести самозапрет на покупку алкоголя

С таким предложением выступили депутаты Госдумы. Отмечается, что механизм самозапрета на покупку алкоголя может работать по аналогии с кредитами. Например, через оформление заявки на «Госуслугах». Депутаты считают, что такая мера поможет поддержать здоровье нации.