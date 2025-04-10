Стали известны подробности крупного пожара в Рязани на улице Кальной

ЧП произошло в среду, 9 апреля. Загорелся одноэтажный нежилой дом. Площадь, пройденная огнем, составила 120 квадратных метров. Пожар ликвидировали за час. В тушении участвовали 20 человек и пять единиц техники. В результате происшествия среди людей пострадавших нет. Причины пожара неизвестны.