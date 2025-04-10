Стали известны подробности крупного пожара в Рязани на улице Кальной
ЧП произошло в среду, 9 апреля. Загорелся одноэтажный нежилой дом. Площадь, пройденная огнем, составила 120 квадратных метров. Пожар ликвидировали за час. В тушении участвовали 20 человек и пять единиц техники. В результате происшествия среди людей пострадавших нет. Причины пожара неизвестны.
Стали известны подробности крупного пожара в Рязани на улице Кальной. Их сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло в среду, 9 апреля. Загорелся одноэтажный нежилой дом. Площадь, пройденная огнем, составила 120 квадратных метров.
Пожар ликвидировали за час. В тушении участвовали 20 человек и пять единиц техники.
В результате происшествия среди людей пострадавших нет. Причины пожара неизвестны.
Напомним, о возгорании сообщили очевидцы. По словам свидетелей, сначала произошел взрыв и яркая вспышка.