Рязанцев пригласили на велопробег в честь Дня космонавтики

Велопробег состоится 12 апреля в 11:00 в сквере на Соборной (возле фонтанов), откуда все велосипедисты поедут по маршруту: улица Рабочих — улица Лево-Лыбедская.После велопробега участников ждет викторина, розыгрыш призов и подарков от партнеров. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.