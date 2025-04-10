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Россиянам назвали безопасные места для купания в море после ЧП с танкерами
Отмечается, что вода и пляжи в Сочи, Геленджике, Туапсе, Джубге, Архипо-Осиповке, Лазаревском, Крыму безопасны для купания. По данным Роспотребнадзора, несоответствия нормам в рыбе и питьевой воде на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявили.

Россиянам назвали безопасные места для купания в Черном море после ЧП с танкерами. Об этом 10 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что вода и пляжи в Сочи, Геленджике, Туапсе, Джубге, Архипо-Осиповке, Лазаревском, Крыму безопасны для купания.

По данным Роспотребнадзора, несоответствия нормам в рыбе и питьевой воде на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявили.

Напомним, пляжи Анапы затопили тонны мазута. Экологическая катастрофа произошла после аварии с участием двух нефтяных танкеров 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе.