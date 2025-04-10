Полиция задержала иностранца, повредившего качели в центре Касимова
Акт вандализма произошел на улице Советской у стелы Героям-касимовцам. Оперативники установили личность и нашли злоумышленника. Им оказался 24-летний гражданин страны Закавказья, который временно проживал в Касимове. По данному факту проводится проверка, мужчину привлекут к предусмотренной законом ответственности. Он признал свою вину, извинился и обязался возместить причиненный ущерб.
Полиция задержала иностранца, повредившего качели в центре Касимова. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Акт вандализма произошел на улице Советской у стелы Героям-касимовцам.
Оперативники установили личность и нашли злоумышленника. Им оказался 24-летний гражданин страны Закавказья, который временно проживал в Касимове.
По данному факту проводится проверка, мужчину привлекут к предусмотренной законом ответственности. Он признал свою вину, извинился и обязался возместить причиненный ущерб.
Напомним, ранее о происшествии сообщили в соцсетях.