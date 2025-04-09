Вандалы сломали стенку качелей у стелы Героям-касимовцам

Об этом сообщил Иван Бахилов. «Только представьте: дети с радостью катаются на любимых качелях, но вместо смеха и радости их встречает печальная картина — сломанная, искореженная стенка. Кто-то бесцеремонно лишил их возможности наслаждаться простыми радостями детства», — написал он.