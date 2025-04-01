В Рязани отремонтируют улицу Лизы Чайкиной
Ремонт запланирован на участке от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда. Планируется обновить проезжую часть, заменить дорожные знаки и нанести новую разметку. Протяженность ремонтируемого участка — 340 метров."До 15 апреля объявим аукцион, планируем приступить к ремонту в июне. Стоимость работ — девять миллионов 800 тысяч рублей", — заявил Артемов. Кроме того, мэр заверил, что во время весеннего месячника по благоустройству улицу очистят.
В Рязани отремонтируют улицу Лизы Чайкиной. Об этом рассказал мэр города Виталий Артемов на заседании правительства во вторник, 1 апреля.
Он отметил, что отремонтируют участок улицы Лизы Чайкиной от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда. Планируется обновить проезжую часть, заменить дорожные знаки и нанести новую разметку.
Протяженность ремонтируемого участка — 340 метров.
«До 15 апреля объявим аукцион, планируем приступить к ремонту в июне. Стоимость работ — девять миллионов 800 тысяч рублей», — заявил Артемов.
Кроме того, мэр заверил, что во время весеннего месячника по благоустройству улицу очистят.
Ранее стало известно, что в Рязани в 2025 году отремонтируют 13 улиц. Позже в список добавили еще восемь участков дорог.