В Рязани отремонтируют улицу Лизы Чайкиной

Ремонт запланирован на участке от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда. Планируется обновить проезжую часть, заменить дорожные знаки и нанести новую разметку. Протяженность ремонтируемого участка — 340 метров."До 15 апреля объявим аукцион, планируем приступить к ремонту в июне. Стоимость работ — девять миллионов 800 тысяч рублей", — заявил Артемов. Кроме того, мэр заверил, что во время весеннего месячника по благоустройству улицу очистят.

В Рязани отремонтируют улицу Лизы Чайкиной. Об этом рассказал мэр города Виталий Артемов на заседании правительства во вторник, 1 апреля.

Он отметил, что отремонтируют участок улицы Лизы Чайкиной от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда. Планируется обновить проезжую часть, заменить дорожные знаки и нанести новую разметку.

Протяженность ремонтируемого участка — 340 метров.

«До 15 апреля объявим аукцион, планируем приступить к ремонту в июне. Стоимость работ — девять миллионов 800 тысяч рублей», — заявил Артемов.

Кроме того, мэр заверил, что во время весеннего месячника по благоустройству улицу очистят.

Ранее стало известно, что в Рязани в 2025 году отремонтируют 13 улиц. Позже в список добавили еще восемь участков дорог.