В России хотят ввести самозапрет на оформление SIM-карт
Новая мера направлена на защиту россиян от мошенничества.
В России хотят ввести самозапрет на оформление SIM-карт. Об этом в воскресенье, 9 марта,
Уточняется, что к принятию Госдумой готовится правительственный законопроект, направленный на защиту от кибермошенничества. Это объемный документ, в который вошло порядка 30 мер.
Среди них — возможность для граждан установить на «Госуслугах» самозапрет на оформление SIM-карт без личного присутствия.
Кроме того, нововведение хотят распространить на телефонные спам-обзвоны и СМС-рассылки.