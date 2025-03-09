В России хотят ввести самозапрет на оформление SIM-карт

Новая мера направлена на защиту россиян от мошенничества.

В России хотят ввести самозапрет на оформление SIM-карт. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили «Известия» со ссылкой на Минцифры.

Уточняется, что к принятию Госдумой готовится правительственный законопроект, направленный на защиту от кибермошенничества. Это объемный документ, в который вошло порядка 30 мер.

Среди них — возможность для граждан установить на «Госуслугах» самозапрет на оформление SIM-карт без личного присутствия.

Кроме того, нововведение хотят распространить на телефонные спам-обзвоны и СМС-рассылки.