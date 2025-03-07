В Минздраве назвали пять факторов для снижения смертности населения

Эксперт Минздрава России Драпкина перечислила 5 факторов, которые могут снизить смертность населения на 39%.

В Минздраве назвали пять факторов для снижения смертности населения. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт Минздрава России Драпкина перечислила 5 факторов, которые могут снизить смертность населения на 39%. Среди них:

отказ от курения;

отказ от злоупотребления алкоголем;

отказ от «досаливания» пищи;

ежедневное потребление 400 граммов овощей и фруктов;

минимум час ходьбы или 30 минут интенсивной нагрузки.

Драпкина добавила, что профилактика творит «невероятные чудеса» — причем не только со здоровьем, но и с красотой человека.