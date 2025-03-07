В Минздраве назвали пять факторов для снижения смертности населения
Эксперт Минздрава России Драпкина перечислила 5 факторов, которые могут снизить смертность населения на 39%.
В Минздраве назвали пять факторов для снижения смертности населения. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт Минздрава России Драпкина перечислила 5 факторов, которые могут снизить смертность населения на 39%. Среди них:
- отказ от курения;
- отказ от злоупотребления алкоголем;
- отказ от «досаливания» пищи;
- ежедневное потребление 400 граммов овощей и фруктов;
- минимум час ходьбы или 30 минут интенсивной нагрузки.
Драпкина добавила, что профилактика творит «невероятные чудеса» — причем не только со здоровьем, но и с красотой человека.