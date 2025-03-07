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Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры о мире
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против России до достижения урегулирования по Украине.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры о мире. Его слова передало РИА Новости в пятницу, 7 марта.

По словам американского лидера, Москва и Киев должны сесть за стол переговоров «прямо сейчас, пока не [стало] слишком поздно».

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против России до достижения урегулирования по Украине.

Ранее он выразил мнение, что Киеву придется пойти на мирные переговоры, потому что у страны не осталось выбора.