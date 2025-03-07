Рязанский полярник Михаил Малахов принял участие в кинофестивале в Югре «Дух огня»

Рязанский полярник, Герой России Михаил Малахов стал участником XXIII международного фестиваля кинодебютов в Ханты-Мансийске. На мероприятие также приехали уроженцы Рязанской области актриса Ирина Розанова и режиссер Юрий Быков.

6 марта в концертно-театральном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске состоялась церемония открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Организаторы называют кинофестиваль одним из главных событий отечественного кинематографа. Красную дорожку «Духа огня» посетили Мария Зверева, Леонид Каневский, Милош Бикович и другие. Также присутствовал режиссер, президент фестиваля Эмир Кустурица.

На мероприятии будут представлены более 40 фильмов начинающих режиссеров из России и 11 стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Темой фестиваля станет «Особый язык национальной кинематографии».

Рязанского полярного исследователя, сценариста и Героя России Михаила Малахова представили на фестивале как продюсера 16 фильмов экспедиционно-просветительской программы «Географическое наследие России». Анонсируется, что 8 марта у него состоится творческая встреча с югорчанами.

С приветствием к гостям фестиваля выступила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Она подчеркнула уникальность «Духа огня» как площадки для открытия новых имен в киноискусстве. Также министр отметила, что в этом году особое внимание будет уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она рассказала, что в 2025 году благодаря Госфильмофонду зрители увидят фильмы о войне, включая редкие анимационные ленты для взрослых и молодежи. Планируется ретроспективный показ шести уникальных военных картин и программа мультфильмов 1970-80-х годов о войне, подготовленная совместно с «Союзмультфильмом».