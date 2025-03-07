Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
Сбт, 08
Вск, 09
10°
ЦБ USD 89.14 -0.43 08/03
ЦБ EUR 96.86 0.26 08/03
Нал. USD 90.50 / 89.80 07/03 18:20
Нал. EUR 97.75 / 99.80 07/03 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
2 часа назад
361
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
8 часов назад
508
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
8 134
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
19 195
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы засняли детей, играющих на закрытой детской площадке в парке
Напомним, мэрия призвала рязанцев не пускать детей на площадку в Нижнем городском парке

Рязанцы засняли детей, играющих на закрытой детской площадке в парке. Пост об этом появился в соцсетях в пятницу, 7 марта.

На опубликованных кадрах видно, что один из детей забрался на верхний ярус металлической конструкции, другой находится ниже.

Напомним, площадка в Нижнем городском парке на данный момент закрыта. Мэрия призвала рязанцев не пускать детей.

Сообщалось, что подрядная организация завершила работы по установке детской площадки в Нижнем городском парке, однако объект в эксплуатацию еще не ввели.

«В целях обеспечения безопасности детей, по требованию администрации города в данный момент детская площадка огорожена. Эксплуатация оборудования запрещена до получения необходимых документов», — заявляли в горадминистрации.