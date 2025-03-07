Рязанцы засняли детей, играющих на закрытой детской площадке в парке

Напомним, мэрия призвала рязанцев не пускать детей на площадку в Нижнем городском парке

Рязанцы засняли детей, играющих на закрытой детской площадке в парке. Пост об этом появился в соцсетях в пятницу, 7 марта.

На опубликованных кадрах видно, что один из детей забрался на верхний ярус металлической конструкции, другой находится ниже.

Напомним, площадка в Нижнем городском парке на данный момент закрыта. Мэрия призвала рязанцев не пускать детей.

Сообщалось, что подрядная организация завершила работы по установке детской площадки в Нижнем городском парке, однако объект в эксплуатацию еще не ввели.

«В целях обеспечения безопасности детей, по требованию администрации города в данный момент детская площадка огорожена. Эксплуатация оборудования запрещена до получения необходимых документов», — заявляли в горадминистрации.