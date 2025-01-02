Мэрия призвала рязанцев не пускать детей на площадку в Нижнем городском парке

Отмечается, что подрядная организация завершила работы по установке детской площадки в Нижнем городском парке, однако объект в эксплуатацию еще не ввели.

Мэрия призвала рязанцев не пускать детей на площадку в Нижнем городском парке. Сообщение опубликовали на сайте администрации.

Отмечается, что подрядная организация завершила работы по установке детской площадки в Нижнем городском парке, однако объект в эксплуатацию еще не ввели.

«В целях обеспечения безопасности детей, по требованию администрации города в данный момент детская площадка огорожена. Эксплуатация оборудования запрещена до получения необходимых документов», — отметили в сообщении.