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Названы дата и место проведения переговоров Украины и США
Они состоятся в Саудовской Аравии, предположительно 12 марта.

Названы дата и место проведения переговоров Украины и США. Об этом сообщает «Первый канал» со ссылкой на спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

По данным СМИ, переговоры могут пройти 12 марта в Саудовской Аравии.

С американской стороны на встречу прибудут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и сам Стив Уиткофф. От Украины в переговорах будет участвовать глава офиса украинского президента Андрей Ермак.