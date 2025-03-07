Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие с Украиной

Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению, сообщили источники агентства

Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как заявили два собеседника агентства, Москве нужно четкое понимание основополагающих принципов финального мирного соглашения, чтобы договориться о прекращении огня.

Другой источник заявил Bloomberg, что Россия будет настаивать на определении параметров возможной миротворческой миссии, включая согласование стран, которые примут в ней участие.

Официально информацию пока не комментировали.