Стало известно о пострадавшем в ДТП на Северной окружной в Рязани

Пострадал водитель автомобиля Volvo, его госпитализировали.

Стало известно о пострадавшем в ДТП на Северной окружной в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП произошло 6 марта вблизи строения № 20. 37-летний житель Ермишинского района, управляя автомобилем Volvo C40 столкнулся автомобилем с Kia Optima, за рулем которого находился 28-летний рязанец.

Пострадал водитель автомобиля Volvo, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места. Очевидцы сообщали о массовом ДТП.