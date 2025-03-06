На Северной окружной в Рязани столкнулись пять автомобилей
Ранее сообщалось, что столкнулись две легковушки, однако позже стало известно о том, что в ДТП попали пять авто.
На Северной окружной в Рязани столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Авария случилась в четверг, 6 марта. Ранее сообщалось, что столкнулись две легковушки, однако позже стало известно о том, что в ДТП попали пять авто.
По словам очевидцев, на месте образовался серьезный затор.
«Северная окружная стоит с 17 часов», — отметили в посте.
Стало известно о пострадавшем.