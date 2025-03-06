Путин заявил, что Россия не собирается никому ничего уступать
Президент подчеркнул, что Россию устроит только тот вариант мира, который на длительную историческую перспективу обеспечит спокойствие и стабильное развитие для страны.
Путин заявил, что Россия не собирается никому ничего уступать. Об этом пишет «Лента.ру».
В четверг, 6 марта, на встрече с женами участников СВО президент подчеркнул, что Россию устроит только тот вариант мира, который на длительную историческую перспективу обеспечит спокойствие и стабильное развитие для страны.