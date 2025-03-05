В Госдуму внесли законопроект, связанный с арендой квартир мигрантами

Депутаты предлагают штрафовать мигрантов, если те нарушают требования аренды, также штрафы предложили ввести для арендодателей, которые сдают жилое помещение мигрантам с нарушением требований.

В Госдуму внесли законопроект, связанный с арендой квартир мигрантами. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты предлагают штрафовать мигрантов, если те нарушают требования аренды, также штрафы предложили ввести для арендодателей, которые сдают жилое помещение мигрантам с нарушением требований.

Помимо этого предлагается дать право арендодателям расторгнуть договор и выселить иностранных жильцов, если те не платят дольше двух месяцев

Размер предлагаемых штрафов может достигать до 300 тыс рублей.

Автора проекта объяснили идею тем, что зачастую в одну небольшую квартиру селятся «толпы мигрантов со своими семьями».