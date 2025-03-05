Трамп заявил, что Зеленский готов сесть за стол мирных переговоров
В среду, 5 марта, Трамп выступил перед Конгрессом США. В своем выступлении он рассказал, что получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил благодарность за помощь американцев и заявил, что Украина готова к продолжительному миру под руководством США.
Трамп заявил, что Зеленский готов сесть за стол мирных переговоров. Об этом сообщает RT.
В среду, 5 марта, Трамп выступил перед Конгрессом США. В своем выступлении он рассказал, что получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил благодарность за помощь американцев и заявил, что Украина готова к продолжительному миру под руководством США.
В письме Зеленский также отметил, что Украина готова подписать договор по редкоземельным металлам в любое время, которое будет удобно США.
Трамп подчеркнул, что «Россия также дает мощные сигналы, что готова к миру».
«Разве это не было бы прекрасно? Пришло время положить конец бессмысленной войне», — заявил он.
Напомним, после перепалки с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что тот не готов к миру.