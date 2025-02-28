Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру

На встрече в Белом доме между президентами США и Украины произошла словесная перепалка.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече в Белом доме между президентами США и Украины произошла словесная перепалка.

Трамп заявил, что Зеленский «играет с жизнями миллионов людей» и ведет себя неуважительно. Он отметил, что президент Украины пытается развязать третью мировую войну.

Президент США потребовал прекратить огонь на Украине, в противно случае штаты перестанут оказывать ей помощь.

Трамп отметил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к мирному урегулированию.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на компромиссы.