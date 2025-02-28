Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру
На встрече в Белом доме между президентами США и Украины произошла словесная перепалка.
Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Об этом пишет РИА Новости.
На встрече в Белом доме между президентами США и Украины произошла словесная перепалка.
Трамп заявил, что Зеленский «играет с жизнями миллионов людей» и ведет себя неуважительно. Он отметил, что президент Украины пытается развязать третью мировую войну.
Президент США потребовал прекратить огонь на Украине, в противно случае штаты перестанут оказывать ей помощь.
Трамп отметил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к мирному урегулированию.
Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на компромиссы.