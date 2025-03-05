Девелопер «Мармакс» высадил более 33 тысяч деревьев и кустарников в Рязани за 5 лет

Девелопер «Мармакс» высадил более 33 тысяч деревьев и кустарников в Рязани за 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В результате благоустройства жилых объектов девелоперская компания «Мармакс» высадила более 33 тысяч растений, из которых 9% составляют деревья, 41% — кустарники и около 50% многолетние виды.

«Озеленение территории является неотъемлемой частью формата „двор-парк“, который девелопер реализует во всех своих проектах. Благоустройство осуществляется в концепции „4 сезона“. Такое решение обеспечивается благодаря правильно подобранным растениям: хвойные украшают придомовую территорию зимой — голубые ели и обыкновенные ели, туи и можжевельники, а с наступлением весеннего тепла парк наполняется цветением декоративных яблонь, сирени, ирги и боярышника. Летом расцветает астильба, ирисы, декоративнолиственные дерены, хосты, мята и катовник, а осенью наиболее эффектно смотрятся злаковые растения, краснолистные клены, крупноягодные боярышник и рябина», — отметили в компании.

«Одной из важных задач в формировании комфортной среды является озеленение, в своих проектах мы создаем двор-парки. В результате жителям доступна собственная благоустроенная территория всего в шаге от квартиры, свободная от городской суеты и шума автомобилей. Сегодня мы уже имеем ряд жилых комплексов с реализованными дворами в концепции „4 сезона“, где жители имеют возможность организовать свой досуг среди большого объема разнообразной зелени. Такой формат позволяет резидентам пользоваться пространствами дворов вне зависимости от времени года: в том ритме, который им подходит и в то время, когда этого хочется» — пояснил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».