Baza: военнослужащего задержали после двойного убийства в Рязанской области

По данным «Базы», вечером 4 марта на обочине трассы М-5 Москва — Челябинск в Рязанской области нашли тела двух мужчин с колото-резаными ранениями головы и шеи. Один из погибших числился военнослужащим. Судя по всему, убийца зарезал их в машине, а затем выкинул трупы на обочину.

Военнослужащий задержан после двойного убийства в Рязанской области. Об этом сообщила Baza.

По данным канала, вечером во вторник, 4 марта, на обочине трассы М-5 Москва — Челябинск в Рязанской области нашли тела двух мужчин с колото-резаными ранениями головы и шеи. Отмечается, что один из погибших числился военнослужащим.

По предварительной информации «Базы», злоумышленник зарезал мужчин в машине, а затем оставил трупы на обочине.

Уточняется, что полицейские оперативно задержали подозреваемого — им оказался 46-летний военный, который ехал на «Ладе Гранте» по тому же шоссе.

Как пишет «База», выяснилось, с 5 марта у мужчины начинался отпуск. В качестве пассажира он ехал вместе с двумя мужчинами. Во время поездки произошел конфликт. Злоумышленник достал нож, зарезал водителя и пассажира, после чего оставил их тела на обочине и поехал дальше, говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Редакция РЗН. инфо отправила запросы в силовые ведомства, однако оперативно комментарии получить не удалось.