Зеленский заявил о готовности работать быстро для достижения мира

Среди первых шагов он предложил освобождение пленных и «перемирие в небе и море».

Владимир Зеленский заявил о готовности работать быстро для достижения мира. Об этом пишет РБК со ссылкой на пост в соцсети X.

Среди первых шагов он предложил освобождение пленных и «перемирие в небе и море», которое подразумевает отказ от использования ракет и дальнобойных беспилотников, а также ударов по энергетике.

«Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и работать с США, чтобы согласовать прочную окончательную сделку», — написал украинский лидер.

Он добавил, что сожалеет о том, как прошли переговоры в Белом доме.

Напомним, между Трампом и Зеленским произошла перепалка во время их встречи.