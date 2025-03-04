В Кремле отреагировали на остановку военной помощи Украине от США

По словам Пескова, приостановка поставок американских вооружений Киеву может стать наилучшим вкладом в дело мира.

В Кремле отреагировали на остановку военной помощи Украине от США. Об этом во вторник, 4 марта, сообщил Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, приостановка поставок американских вооружений Киеву может стать наилучшим вкладом в дело мира.

«Украина получала наибольшую долю вооружений из США, поэтому приостановка поставок может стать наилучшим вкладом в дело мира», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что США приостановили помощь Украине.