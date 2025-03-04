В Кремле отреагировали на остановку военной помощи Украине от США
По словам Пескова, приостановка поставок американских вооружений Киеву может стать наилучшим вкладом в дело мира.
В Кремле отреагировали на остановку военной помощи Украине от США. Об этом во вторник, 4 марта, сообщил Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
По словам Пескова, приостановка поставок американских вооружений Киеву может стать наилучшим вкладом в дело мира.
«Украина получала наибольшую долю вооружений из США, поэтому приостановка поставок может стать наилучшим вкладом в дело мира», — заявил Песков.
Ранее стало известно, что США приостановили помощь Украине.