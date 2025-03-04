ТАСС: Америка приостановила поставки военной помощи Украине

Речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии.

США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании украинский стороны в содействии заключению мирного соглашения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

Кроме того, по данным Bloomberg, остановлены не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше.

Агентство отмечает, что речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии.