В Рязанской области провели опашку 138 населенных пунктов
Отмечается, что общая протяженность противопожарных полос шириной 10 метров составила 908 километров. Также расчищены семь противопожарных водоемов. Работы ведутся в 15 районах Рязанской области. Напомним, ранее в регионе создали штаб для работы по предотвращению природных пожаров.
Оперативный штаб по предупреждению и тушению природных пожаров. Об этом пишет Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и тушению природных пожаров.
Отмечается, что общая протяженность противопожарных полос шириной 10 метров составила 908 километров. Также расчищены семь противопожарных водоемов.
Работы ведутся в 15 районах Рязанской области.
Напомним, ранее в регионе создали штаб для работы по предотвращению природных пожаров.
Фото: Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62».