В Рязанской области провели опашку 138 населенных пунктов

Отмечается, что общая протяженность противопожарных полос шириной 10 метров составила 908 километров. Также расчищены семь противопожарных водоемов. Работы ведутся в 15 районах Рязанской области. Напомним, ранее в регионе создали штаб для работы по предотвращению природных пожаров.

Оперативный штаб по предупреждению и тушению природных пожаров. Об этом пишет Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и тушению природных пожаров.

Отмечается, что общая протяженность противопожарных полос шириной 10 метров составила 908 километров. Также расчищены семь противопожарных водоемов.

Работы ведутся в 15 районах Рязанской области.

Напомним, ранее в регионе создали штаб для работы по предотвращению природных пожаров.

Фото: Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62».