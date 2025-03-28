В Рязанской области создан штаб для работы по предотвращению природных пожаров

Отмечается, что губернатор уже провел первое совещание по предупреждению и тушению ландшафтных пожаров на территории Рязанской области. На нем были определены 15 приоритетных районов, на территории которых в первую очередь предусмотрены масштабные работы по опашке, созданию минерализованных полос, расчистке завалов и противопожарных водоемов, обводнению торфяников и др. Вместе с региональной группировкой приступили к работе специалисты из Москвы. Работа организована в штабном режиме с ежедневными отчетами всех профильных ведомств о проделанной работе. Ранее в Рязани ввели особый противопожарный режим.

В Рязанской области создан штаб для работы по предотвращению природных пожаров. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Отмечается, что губернатор уже провел первое совещание по предупреждению и тушению ландшафтных пожаров на территории Рязанской области.

На нем были определены 15 приоритетных районов, на территории которых в первую очередь предусмотрены масштабные работы по опашке, созданию минерализованных полос, расчистке завалов и противопожарных водоемов, обводнению торфяников и др. Вместе с региональной группировкой приступили к работе специалисты из Москвы.

Работа организована в штабном режиме с ежедневными отчетами всех профильных ведомств о проделанной работе.

Ранее в Рязани ввели особый противопожарный режим.