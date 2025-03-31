В Рязани в массовом ДТП пострадал пятилетний ребенок

Отмечается, что авария случилась в субботу, 29 марта, вблизи дома № 31 по улице Бирюзова. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля: «Киа Соренто», «Форд Фокус», «Фольксваген Тигуан» и ВАЗ-2115.Медицинская помощь понадобилась пятилетнему пассажиру автомобиля «Фольксваген».По факту ДТП проводится проверка.