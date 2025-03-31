В центре Рязани прорвало канализацию

Около памятника Евпатию Коловрату прорвало канализацию. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо. На фото можно видеть ручей коричневого цвета, который стекает на прогулочную зону Лыбедского бульвара. Стойкий тошнотворный запах фекалий можно учуять на улице Почтовую и Лыбедском бульваре.