The Economist: выборы на Украине могут пройти летом

Как указано в публикации, большинство источников издания утверждают, что Владимир Зеленский планирует провести выборы летом. Уточняется, что самое раннее, когда они могут состояться, — начало июля. Однако, по данным издания, некоторые собеседники говорят, что кампания продлится три месяца. «Зеленский попытается застать соперников врасплох, назначив выборы на июль, в надежде, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без соперников», — заявил источник издания.