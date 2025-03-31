Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение в России изменится

«После перерасчета КБМ для безаварийных водителей снижается, а для аварийных — растет. Минимальное значение коэффициента КБМ составляет 0,46, а для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92», — говорится в сообщении союза. Как указано в публикации, КБМ снижается, если не было страховых случаев, чем больше аварий — тем выше коэффициент КБМ.

Автоматический перерасчет коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который влияет на цену полиса ОСАГО, произойдет 1 апреля 2025 года. Об этом 31 марта сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

«После перерасчета КБМ для безаварийных водителей снижается, а для аварийных — растет. Минимальное значение коэффициента КБМ составляет 0,46, а для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92», — говорится в сообщении союза.

Как указано в публикации, КБМ снижается, если не было страховых случаев, чем больше аварий — тем выше коэффициент КБМ.