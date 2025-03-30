Стало известно, когда весна придет на всю территорию России
По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с 1 апреля весна придет во все российские регионы. Температура воздуха будет выше или около климатической нормы. Исключение — Хабаровский край и Якутия. Там потеплеет позже.
Стало известно, когда весна придет на всю территорию России. Об этом 30 марта
По его словам, весна придет во все российские регионы с 1 апреля. Температура воздуха будет выше или около климатической нормы. Исключение — Хабаровский край и Якутия. Там потеплеет позже.