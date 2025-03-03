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Минцифры Рязанской области прокомментировало сбои в работе GPS в регионе
Рязанка пожаловалась на невозможность доехать до пункта назначения без навигатора.

Министерство цифрового развития Рязанской области прокомментировало сбои в работе GPS в регионе. Комментарий оставили в ответ на возмущения рязанцев под постами губернатора Павла Малкова.

Рязанка пожаловалась на невозможность доехать до пункта назначения без навигатора.

«Данные меры приняты для обеспечения безопасности граждан в условиях текущей геополитической ситуации», — ответили в ведомстве.

Напомним, проблемы в работе GPS заметили 21 февраля. После на проблему горожане жаловались несколько раз. Геолокация определяется близ населенных пунктов Секиотово и Рожок, хотя люди находятся в Рязани.