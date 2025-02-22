Рязанцы снова пожаловались на работу GPS

Жалобы на сбои начали поступать с вечера 20 февраля.

Рязанцы снова пожаловались на работу GPS. Соответствующую информацию они публиковали в соцсетях в ночь на субботу, 22 февраля.

Кроме того, проблемы с GPS заметили читатели РЗН. инфо. По их словам, система не работает в городе второй день.

Напомним, проблема наблюдается с 20 февраля. Всем пользователям GPS показывает примерно одно и то же местоположение — между деревнями Рожок и Стенькино.

У большинства рязанцев появились проблемы с использованием приложений для доставки еды и заказа такси.

Фото: соцсети