Рязанцы пожаловались на проблемы с системой GPS

Жалобы на сбои начали поступать с вечера 20 февраля.

Рязанцы пожаловались на проблемы с системой GPS. Посты с жалобами появились в соцсетях.

Та же проблема возникла у журналистов РЗН. Инфо. Отметим, всем пользователям показывает примерно одно и то же местоположение — между деревнями Рожок и Стенькино Рязанской области.

Жалобы на сбои начали поступать с вечера 20 февраля. У большинства рязанцев появились проблемы с использованием приложений для доставки еды и заказа такси.

Фото: соцсети