Рязанцы пожаловались на проблемы с системой GPS
Жалобы на сбои начали поступать с вечера 20 февраля.
Рязанцы пожаловались на проблемы с системой GPS. Посты с жалобами появились в соцсетях.
Та же проблема возникла у журналистов РЗН. Инфо. Отметим, всем пользователям показывает примерно одно и то же местоположение — между деревнями Рожок и Стенькино Рязанской области.
Жалобы на сбои начали поступать с вечера 20 февраля. У большинства рязанцев появились проблемы с использованием приложений для доставки еды и заказа такси.
Фото: соцсети