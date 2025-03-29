В России проиндексируют выплаты пострадавшим в ЧС на 4,5%

Отмечается, что правительством РФ приняты подготовленные проекты постановлений. Проиндексируются размеры единовременной материальной и финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и единовременных пособий: Единовременная матпомощь составит 15 675 рублей;При частичной утрате имущества первой необходимости — 78 375;При полной утрате — 156 750;Выплаты родственникам погибших — 1 567 500 рублей;За вред здоровью — от 313 500 до 627 000 в зависимости от тяжести.