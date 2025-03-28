За ночь над российскими регионами уничтожили 78 украинских БПЛА

32 БПЛА дежурные средства ПВО перехватили над Воронежской областью, 19 — над Саратовской областью, 17 — над Курской областью, шесть — над Белгородской областью, два — над Липецкой областью, по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.