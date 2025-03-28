Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
11°
Сбт, 29
Вск, 30
12°
ЦБ USD 83.83 -0.38 28/03
ЦБ EUR 90.54 -1.46 28/03
Нал. USD 85.60 / 85.00 28/03 16:25
Нал. EUR 93.00 / 93.80 28/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
7 001
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
5 512
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
13 446
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
26 407
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В сети магазинов «Светофор» нашли более 34 млн нарушений
Отмечается, что 34 млн нарушений в магазинах нашли за два года. Большая часть из них (23,2 млн случаев) была связана с несоблюдением требований работы касс и подделкой кодов маркировки (4,3 млн). В 2,2 млн случаев в магазинах находили товары с истекшим сроком годности. В пресс-служба магазинов заявили, что не покупают просроченные товары. Также в «Светофоре» отметили, что у них есть собственная служба контроля качества, которая проверяет образцы продукции из различных партий. Ранее Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор».

В сети магазинов «Светофор» нашли более 34 млн нарушений. Об этом сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что 34 млн нарушений в магазинах нашли за два года. Большая часть из них (23,2 млн случаев) была связана с несоблюдением требований работы касс и подделкой кодов маркировки (4,3 млн). В 2,2 млн случаев в магазинах находили товары с истекшим сроком годности.

В пресс-служба магазинов заявили, что не покупают просроченные товары. Также в «Светофоре» отметили, что у них есть собственная служба контроля качества, которая проверяет образцы продукции из различных партий.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор».