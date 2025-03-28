В сети магазинов «Светофор» нашли более 34 млн нарушений

Отмечается, что 34 млн нарушений в магазинах нашли за два года. Большая часть из них (23,2 млн случаев) была связана с несоблюдением требований работы касс и подделкой кодов маркировки (4,3 млн). В 2,2 млн случаев в магазинах находили товары с истекшим сроком годности. В пресс-служба магазинов заявили, что не покупают просроченные товары. Также в «Светофоре» отметили, что у них есть собственная служба контроля качества, которая проверяет образцы продукции из различных партий. Ранее Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор».

В сети магазинов «Светофор» нашли более 34 млн нарушений. Об этом сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что 34 млн нарушений в магазинах нашли за два года. Большая часть из них (23,2 млн случаев) была связана с несоблюдением требований работы касс и подделкой кодов маркировки (4,3 млн). В 2,2 млн случаев в магазинах находили товары с истекшим сроком годности.

В пресс-служба магазинов заявили, что не покупают просроченные товары. Также в «Светофоре» отметили, что у них есть собственная служба контроля качества, которая проверяет образцы продукции из различных партий.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор».