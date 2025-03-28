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В Рязани состоялся Большой театральный капустник — 2025
Все театры Рязани собрались на одной сцене, чтобы под эгидой регионального отделения СТД РФ отметить профессиональный праздник — Всемирный день театра."У театрального искусства в нашем городе глубокие корни, богатые театральные традиции. Высокое мастерство сочетается с творческим подходом. Разнообразный репертуар — это палитра, с помощью которой создаются самые смелые образы. Я благодарю каждого сотрудника каждого театра. Спасибо вам за сохранение и преумножение ценности русской театральной школы", — сказала министр культуры Рязанской области Елена Рохлина. В этом году название мероприятия напоминает о советской киноклассике: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» Артистов часто сравнивают с детьми, поэтому действие развернулось в летнем театральном лагере. Тему подсказал юбилей Артека — главного пионерского лагеря в истории страны. Большой театральный капустник, посвященный юбилею Артека, можно назвать символической репетицией Большого театрального капустника, посвященного юбилею Союза театральных деятелей РФ, который будет отмечаться в 2026 году.

В Рязани состоялся Большой театральный капустник — 2025.

Все театры Рязани собрались на одной сцене, чтобы под эгидой регионального отделения СТД РФ отметить профессиональный праздник — Всемирный день театра.

«У театрального искусства в нашем городе глубокие корни, богатые театральные традиции. Высокое мастерство сочетается с творческим подходом. Разнообразный репертуар — это палитра, с помощью которой создаются самые смелые образы. Я благодарю каждого сотрудника каждого театра. Спасибо вам за сохранение и преумножение ценности русской театральной школы», — сказала министр культуры Рязанской области Елена Рохлина.

В этом году название мероприятия напоминает о советской киноклассике: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» Артистов часто сравнивают с детьми, поэтому действие развернулось в летнем театральном лагере. Тему подсказал юбилей Артека — главного пионерского лагеря в истории страны.

Большой театральный капустник, посвященный юбилею Артека, можно назвать символической репетицией Большого театрального капустника, посвященного юбилею Союза театральных деятелей РФ, который будет отмечаться в 2026 году.

Фото — Петр Чирков